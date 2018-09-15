Тюменская птицефабрика каждый месяц будет оказывать помощь благотворителям

Более того, в настоящий момент птицефабрика завершает первый этап нового инвестиционного проекта. По словам руководства, в сентябре в новых корпусах появятся первые цыплята. Строители ведут пуско-наладочные работы по установке спецоборудования в птичниках. Всего планируется открыть три новых корпуса которые введут в эксплуатацию уже в ближайшее время. Специалисты отмечают, что в новых корпусах будут применены современные технологии выращивания птицы. Как направление, птицеводство за последние годы шагнуло далеко вперед. Это связано и с генетикой птицы, и с ее содержанием.