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Тюменская птицефабрика каждый месяц будет оказывать помощь благотворителям

15 сентября 2018, 15:00
Птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» приняло решение помогать своей продукцией одной из тюменских благотворительных организации «Будущее начинается сейчас».
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Тюмень

Сообщается, что предприятие обязуется поставлять каждый месяц мясо птицы, чтобы накормить больных и бездомных горожан. В настоящий момент благотворители до 1 октября формируют продуктовые наборы из расчета на 50 человек и раздает их на пунктах горячего питания.

Более того, в настоящий момент птицефабрика завершает первый этап нового инвестиционного проекта. По словам руководства, в сентябре в новых корпусах появятся первые цыплята. Строители ведут пуско-наладочные работы по установке спецоборудования в птичниках. Всего планируется открыть три новых корпуса которые введут в эксплуатацию уже в ближайшее время. Специалисты отмечают, что в новых корпусах будут применены современные технологии выращивания птицы. Как направление, птицеводство за последние годы шагнуло далеко вперед. Это связано и с генетикой птицы, и с ее содержанием.

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#Новости#Благотворительность#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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