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В Югре расход бюджета вырастет на 9 миллиардов рублей

14 сентября 2018, 10:10
Изменения в бюджет региона на 2018 год внесут депутаты Думы ХМАО.
Сюжет
Югра

Дополнительно будет рассмотрен финансовый план на 2019—2020 годы. Доходная часть бюджета вырастет на 24 миллиарда, а расходы на 9 миллиардов рублей. Дефицит уменьшится на 15 млрд и составит 7 млрд рублей. Основная статья бюджетных расходов — социальная.

В округе поставлены задачи по выполнению указов президента РФ. Они направлены на повышение зарплаты бюджетному сектору, в том числе работникам здравоохранения, образования, спорта.

На закуп современного медоборудования планируется потратить 2,5 млрд руб. На улучшение жилищных условий выделено 2 млрд руб, основная часть из которых идет на ремонт и восстановление аварийных домов.

По миллиарду рублей выделено на сферу физической культуры и спорта, и на приобретение зданий школ и дошкольных учреждений. Денежные средства будут направленны на развитие баскетбольных, волейбольных, хоккейных команд на базе реализации 11 программ.

Вносимые изменения в бюджет Югры будут откорректированы 14 сентября на заседании Думы. Депутатами также будут рассмотрены поправки в региональных законах, касающиеся сохранения льгот на весь период повышения пенсионного возраста.

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