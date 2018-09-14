В Югре расход бюджета вырастет на 9 миллиардов рублей

Дополнительно будет рассмотрен финансовый план на 2019—2020 годы. Доходная часть бюджета вырастет на 24 миллиарда, а расходы на 9 миллиардов рублей. Дефицит уменьшится на 15 млрд и составит 7 млрд рублей. Основная статья бюджетных расходов — социальная.
На закуп современного медоборудования планируется потратить 2,5 млрд руб. На улучшение жилищных условий выделено 2 млрд руб, основная часть из которых идет на ремонт и восстановление аварийных домов.
По миллиарду рублей выделено на сферу физической культуры и спорта, и на приобретение зданий школ и дошкольных учреждений. Денежные средства будут направленны на развитие баскетбольных, волейбольных, хоккейных команд на базе реализации 11 программ.
Вносимые изменения в бюджет Югры будут откорректированы 14 сентября на заседании Думы. Депутатами также будут рассмотрены поправки в региональных законах, касающиеся сохранения льгот на весь период повышения пенсионного возраста.