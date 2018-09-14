В Тюмени планируют построить Центр водных видов спорта

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по строительству в Тюмени Центра водных видов спорта. Александр Моор также уточнил, что строительство объекта будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.
Думаю, в ближайшее время выйдем на финишные переговоры с инвесторами, добавил губернатор Тюменской области.
Помимо этого в Тюменской области в ближайшие годы планируется построить бассейны, ледовые катки и другие спортивных объектов для массовых занятий физкультурой и спортом.