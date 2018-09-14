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В Тюмени планируют построить Центр водных видов спорта

14 сентября 2018, 12:40
Центр водных видов спорта планируется построить в Тюмени, об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По его словам, в настоящее время ведутся переговоры по строительству в Тюмени Центра водных видов спорта. Александр Моор также уточнил, что строительство объекта будет вестись на принципах государственно-частного партнерства.

Думаю, в ближайшее время выйдем на финишные переговоры с инвесторами, добавил губернатор Тюменской области.

Помимо этого в Тюменской области в ближайшие годы планируется построить бассейны, ледовые катки и другие спортивных объектов для массовых занятий физкультурой и спортом.

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