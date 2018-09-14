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Тюменские власти профинансировали пункт обогрева для бездомных людей

14 сентября 2018, 08:20
5 сентября центр развития социальных проектов «Милосердие» выиграл грант в размере 800 тыс рублей на создание ночлежки для бездомных, организованный департаментом социального развития Тюменской области. Пункт временного пребывания появится в Тюмени осенью 2018 года.
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Тюмень

Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» создал проект пункта обогрева, по которому бездомным гражданам будет предоставлено 30 койко–мест, чистая одежда и еда. Специалисты центра также смогут оказать ПМП и провести санобработку.

Как сообщает директор «Милосердие» Андрей Якунин, не все люди готовы менять образ жизни и отказаться от своих вредных привычек, но помочь и не дать им замерзнуть на улице – это задача, которая стоит перед центром.

Как рассказывает Якунин, сотрудники и волонтеры центра пытались найти денежные средства на воплощение идеи временной ночлежки, но не нашли. Тогда они обратились к депутатам областной Думы, чьих имен не раскрывают и благодаря им узнали, о проведение данного конкурса в Тюменской области и были единственными подавшими заявку. В октябре 2018 года на улице Коммунистической уже будет построен пункт временного пребывания.

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