Тюменские власти профинансировали пункт обогрева для бездомных людей

Центр развития социальных проектов Тюменской области «Милосердие» создал проект пункта обогрева, по которому бездомным гражданам будет предоставлено 30 койко–мест, чистая одежда и еда. Специалисты центра также смогут оказать ПМП и провести санобработку.
Как сообщает директор «Милосердие» Андрей Якунин, не все люди готовы менять образ жизни и отказаться от своих вредных привычек, но помочь и не дать им замерзнуть на улице – это задача, которая стоит перед центром.
Как рассказывает Якунин, сотрудники и волонтеры центра пытались найти денежные средства на воплощение идеи временной ночлежки, но не нашли. Тогда они обратились к депутатам областной Думы, чьих имен не раскрывают и благодаря им узнали, о проведение данного конкурса в Тюменской области и были единственными подавшими заявку. В октябре 2018 года на улице Коммунистической уже будет построен пункт временного пребывания.