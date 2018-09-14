Тюменские власти профинансировали пункт обогрева для бездомных людей

Как рассказывает Якунин, сотрудники и волонтеры центра пытались найти денежные средства на воплощение идеи временной ночлежки, но не нашли. Тогда они обратились к депутатам областной Думы, чьих имен не раскрывают и благодаря им узнали, о проведение данного конкурса в Тюменской области и были единственными подавшими заявку. В октябре 2018 года на улице Коммунистической уже будет построен пункт временного пребывания.