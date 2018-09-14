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Тюмень заняла 30-е место в рейтинге самых безопасных городов России

14 сентября 2018, 11:10
Аналитики провели исследование и составили рейтинг самых безопасных городов России на 2018 год. Выяснилось, что каждый пятый россиянин чувствует себя в безопасности, а средняя оценка безопасности по стране составила 6,7 балла из возможных 10.
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ХМАО

Самым безопасным городом признали Грозный, жители которого оценили уровень безопасности на 9,4 балла. На втором месте Анапа, на третьем - Геленджик, на четвертом - Нижневартовск (ХМАО), на пятом также город из Ханты-Мансийского автономного округа - Сургут. Замыкают десятку лидеров Нальчик, Северодвинск, Сочи, Саранск, Мурманск.

Тюмень заняла 30-ю строчку рейтинга получив 7,1 балла, Москва оказалась на 38 месте.

Самую низкую оценку в рейтинге получил Новочеркасск (Ростовская область) — 5 баллов. Чуть лучше, по мнению жителей, ситуация в подмосковном Волоколамске (5,1 балла) и Ногинске (5,2 балла).

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