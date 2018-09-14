Тюмень заняла 30-е место в рейтинге самых безопасных городов России

Самым безопасным городом признали Грозный, жители которого оценили уровень безопасности на 9,4 балла. На втором месте Анапа, на третьем - Геленджик, на четвертом - Нижневартовск (ХМАО), на пятом также город из Ханты-Мансийского автономного округа - Сургут. Замыкают десятку лидеров Нальчик, Северодвинск, Сочи, Саранск, Мурманск.
Тюмень заняла 30-ю строчку рейтинга получив 7,1 балла, Москва оказалась на 38 месте.
Самую низкую оценку в рейтинге получил Новочеркасск (Ростовская область) — 5 баллов. Чуть лучше, по мнению жителей, ситуация в подмосковном Волоколамске (5,1 балла) и Ногинске (5,2 балла).