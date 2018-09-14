Тюмень заняла 30-е место в рейтинге самых безопасных городов России

Аналитики провели исследование и составили рейтинг самых безопасных городов России на 2018 год. Выяснилось, что каждый пятый россиянин чувствует себя в безопасности, а средняя оценка безопасности по стране составила 6,7 балла из возможных 10.

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