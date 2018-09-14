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Около 1 000 человек проходят программу переподготовки кадров в Тюмени

14 сентября 2018, 16:40
В Тюмени 64% горожан, обратившиеся в Центр занятости населения, находят новую работу. Если трудоустроиться длительное время не получается, то специалисты предлагают пройти переобучение.
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Тюмень

Ежегодно через программу переподготовки проходит около 1 000 жителей Тюмени и Тюменского района. Переобучение осуществляется по востребованным профессиям. В настоящее время в города больше всего необходимы: пекари, кондитеры, сварщики, каменщики, водитель автопогрузчика.

При работе с предприятиями региона в Центре занятости подбирают соответствующую группу специалистов и организуют собеседования.

Каждый год в Тюмени проходит около 15 ярмарок вакансий. Ближайшая из них состоится 20 сентября для пожилых людей.

В начале 2018 года на бирже труда Тюменской области было зарегистрировано 4 407 человек. В основном работу в центр занятости приходят искать тюменцы в возрасте от 30 до 49 лет — их 55,7% от общего числа.

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#Новости#Служба занятости населения#Тюмень#Александр Мязин#Экономика#Видео
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