Около 1 000 человек проходят программу переподготовки кадров в Тюмени

Ежегодно через программу переподготовки проходит около 1 000 жителей Тюмени и Тюменского района. Переобучение осуществляется по востребованным профессиям. В настоящее время в города больше всего необходимы: пекари, кондитеры, сварщики, каменщики, водитель автопогрузчика.
При работе с предприятиями региона в Центре занятости подбирают соответствующую группу специалистов и организуют собеседования.
Каждый год в Тюмени проходит около 15 ярмарок вакансий. Ближайшая из них состоится 20 сентября для пожилых людей.
В начале 2018 года на бирже труда Тюменской области было зарегистрировано 4 407 человек. В основном работу в центр занятости приходят искать тюменцы в возрасте от 30 до 49 лет — их 55,7% от общего числа.