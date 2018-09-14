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На заседании в Ханты-Мансийске обсудили архитектуру и градостроительство округа

14 сентября 2018, 10:40
В Ханты-Мансийске прошло заседание в администрации округа по вопросам архитектуры и градостроительства.

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел заседание с руководителями городских ведомств и застройщиками, которые отвечают за архитектуру и градостроительство округа.

В обсуждение вошли вопросы строительства новых образовательных учреждений, жилых комплексов, общественных пространств, торговых объектов. На данный момент времени в проектировании находятся жилые районы на улице Гагарина и Рознина.

Запланирована реализация крупного проекта реконструкции улицы Карла Маркса. На ней будут установлены скамейки, места отдыха, возведены архитектурные формы, оборудованы велодорожки, удобные парковочные места для машин, откроются кафе и магазины.

В 2019 году начнется реконструкция центральной улицы Ханты-Мансийска.

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