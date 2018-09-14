На заседании в Ханты-Мансийске обсудили архитектуру и градостроительство округа

Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин провел заседание с руководителями городских ведомств и застройщиками, которые отвечают за архитектуру и градостроительство округа.
В обсуждение вошли вопросы строительства новых образовательных учреждений, жилых комплексов, общественных пространств, торговых объектов. На данный момент времени в проектировании находятся жилые районы на улице Гагарина и Рознина.
Запланирована реализация крупного проекта реконструкции улицы Карла Маркса. На ней будут установлены скамейки, места отдыха, возведены архитектурные формы, оборудованы велодорожки, удобные парковочные места для машин, откроются кафе и магазины.
В 2019 году начнется реконструкция центральной улицы Ханты-Мансийска.