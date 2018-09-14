На Ямале злоумышленники собрали 140 000 рублей на операцию новорожденному ребенку

В ходе допроса один из подозреваемых пояснил, что использовал обнаруженные им SIM-карты, для сокрытия своих действий в соцсетях. В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемые дали признательные показания.