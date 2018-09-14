На Ямале злоумышленники собрали 140 000 рублей на операцию новорожденному ребенку

В начале августа в соцсетях появились просьбы о помощи в сборе денежных средств на операцию новорожденному ребенку. Спустя некоторое время в полицию Салехарда обратились семь человек заявившие, что стали жертвами злоумышленников.
Стражи правопорядка провели оперативно-следственные мероприятия и задержали жителей Краснодарского рая 2000 и 1994 года рождения. Сообщается, что подозреваемые смогли выманить у доверчивых граждан около 140 000 рублей.
В ходе допроса один из подозреваемых пояснил, что использовал обнаруженные им SIM-карты, для сокрытия своих действий в соцсетях. В настоящее время по факту произошедшего правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Подозреваемые дали признательные показания.