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Четверть работодателей Тюмени готовы увольнять сотрудников за репосты

14 сентября 2018, 11:40
Социологи выяснили, сколько работодателей Тюмени просматривают страницы своих сотрудников в соцсетях и сколько из них могут уволить своих работников за репосты.
Сюжет
Тюмень

Как показал опрос, 50% тюменских работодателей интересуются соцсетями сотрудников только на этапе рассмотрения их в качестве кандидатов на вакантные места. При этом 22% представителей местных компаний заявили, что никак не отслеживают поведение своих работников в соцсетях.

Еще 46% респондентов рассказали о том, что не возьмут на работу подходящего кандидата, если увидят у него противоречивые посты. На этапе рассмотрения кандидата записи в соцсетях не играют никакой роли для 9% опрошенных.

Четверть опрошенных тюменских работодателей признались, что готовы уволить сотрудников из-за постов или репостов в соцсетях. На вопрос о том, случалось ли уже подобное в их компаниях утвердительно ответили 5% респондентов.

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