108 млн рублей выделено тюменским РО ФСС РФ на охрану труда в Тюменской области

В 15 организаций Тюменской области поступил отказ в выделении денежных средств из-за наличия задолженности перед ФСС региона. За последние 4 года количество юрлиц, желающих улучшить охрану труда в своих организациях выросло на 155.
Основная затратная часть по сокращению производственного травматизма распределена на следующие мероприятия: проведение обязательных периодических медицинских осмотров – 54 500 000 рублей, приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 30 300 000 рублей, санаторно-курортное лечение – 12 900 000, проведение спецоценки условий труда – 8 400 000.
Меры по сокращению производственного травматизма позволяют сохранить здоровье сотрудника и снизить экономические потери для государства.