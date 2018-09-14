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108 млн рублей выделено тюменским РО ФСС РФ на охрану труда в Тюменской области

14 сентября 2018, 20:40
Тюменское Региональное отделение ФСС подытожило работу с заявлениями от организаций Тюменской области на финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма. Для 652 компаний и фирм региона выделено 108 000 000 рублей.

В 15 организаций Тюменской области поступил отказ в выделении денежных средств из-за наличия задолженности перед ФСС региона. За последние 4 года количество юрлиц, желающих улучшить охрану труда в своих организациях выросло на 155.

Основная затратная часть по сокращению производственного травматизма распределена на следующие мероприятия: проведение обязательных периодических медицинских осмотров – 54 500 000 рублей, приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) – 30 300 000 рублей, санаторно-курортное лечение – 12 900 000, проведение спецоценки условий труда – 8 400 000.

Меры по сокращению производственного травматизма позволяют сохранить здоровье сотрудника и снизить экономические потери для государства.

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#Новости#Охрана труда#Тюменская область#Александр Мязин#Экономика
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