Жители Ямала отмечают частое появление медведей вблизи городов

На данные сообщения отреагировали сотрудники ГУ МЧС России. Они опубликовали предупреждение о том, что в регионе участились случаи выхода диких животных в города. Более того специалисты напоминают, что год назад на Ямале медведь насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от автодороги. Жертвами животных могут стать грибники и дачники, которые решили выйти в лес.