Жители Ямала отмечают частое появление медведей вблизи городов

По информации горожан, одному из местных жителей Ноябрьска удалось заснять следы медведя в черте города. Фотография отпечатка лапы животного появилась в местных пабликах и вызвало широкое обсуждение.
В частности сообщается, что очевидец, сделавший снимок, передумал идти в местный лес для сбора ягод.
На данные сообщения отреагировали сотрудники ГУ МЧС России. Они опубликовали предупреждение о том, что в регионе участились случаи выхода диких животных в города. Более того специалисты напоминают, что год назад на Ямале медведь насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от автодороги. Жертвами животных могут стать грибники и дачники, которые решили выйти в лес.