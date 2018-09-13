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Жители Ямала отмечают частое появление медведей вблизи городов

13 сентября 2018, 18:10
На Ямале летом 2018 года зарегистрировано несколько случаев появления медведей около городов. Последний подобный случай произошел на этой неделе в Ноябрьске.
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Ямал

По информации горожан, одному из местных жителей Ноябрьска удалось заснять следы медведя в черте города. Фотография отпечатка лапы животного появилась в местных пабликах и вызвало широкое обсуждение.

В частности сообщается, что очевидец, сделавший снимок, передумал идти в местный лес для сбора ягод.

На данные сообщения отреагировали сотрудники ГУ МЧС России. Они опубликовали предупреждение о том, что в регионе участились случаи выхода диких животных в города. Более того специалисты напоминают, что год назад на Ямале медведь насмерть загрыз мужчину буквально в десяти метрах от автодороги. Жертвами животных могут стать грибники и дачники, которые решили выйти в лес.

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#Новости#Медведев#Ямал#Александр Мязин#Происшествия
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