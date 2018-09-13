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Жители Нижневартовска против строительства мечети в центре города

13 сентября 2018, 08:20
Нижневартовские жители на публичных слушаньях о судьбе земельного участка на перекрестке улиц Чапаева и Ленина, не могли прийти к единому мнению о том, что там должно быть построено: мечеть, церковь или парк.
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Югра

В Нижневартовске прошли слушания по вопросу изменения правил землепользования и застройки участка на перекресте улиц Чапаева и Ленина.

Десятки горожан пришли поучаствовать в процессе принятия решения судьбы строительного участка. Часть граждан была «за» строительство мечети. Член Союза десантников Югры заявил, что он «за» строительство, но только православного храма. По словам бывшего десантника, Нижневартовску не хватает «духовности». А также нашлись и те, кто был против возведения религиозных сооружения, но просили создать городской парк. По итогу количество голосов за строительство мечети и против было равным.

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#Новости#Строительные работы#Голосование#Нижневартовск#Югра#Ольга Муфтяхетдинова#Общество
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