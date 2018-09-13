Жители Нижневартовска против строительства мечети в центре города

Десятки горожан пришли поучаствовать в процессе принятия решения судьбы строительного участка. Часть граждан была «за» строительство мечети. Член Союза десантников Югры заявил, что он «за» строительство, но только православного храма. По словам бывшего десантника, Нижневартовску не хватает «духовности». А также нашлись и те, кто был против возведения религиозных сооружения, но просили создать городской парк. По итогу количество голосов за строительство мечети и против было равным.