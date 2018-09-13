Югра примет участие в Восточном экономическом форуме — 2018

Восточный экономический форум — 2018 пройдет в Владивостоке. В составе делегации Югры — руководители Фонда поддержки предпринимательства, представители Фонда развития Югры, регионального Центра экспорта.
Каждый год на ВЭФ обсуждают ключевые направления региональной интеграции, мировой экономики. Рассматриваются вопросы развития новых отраслей промышленности и технологий, глобальных вызовов, стоящих перед Россией и иными странами.
Программы мероприятия обширны и разделены на тематические блоки. Они включают в себя вопросы социально-экономического развития Владивостока, обсуждение национальных проектов, бизнес-диалог между странами, добычу и переработку твердых полезных ископаемых и многие другие.
На форуме пройдут круглые столы с крупными российскими организациями. В том числе запланированы встречи с представителями корпорации «Ростех», индустриального парка «Авангард», Франко-Российской Торгово-промышленной палаты. С последними обсудят вопросы организации уже в конце октября французского бизнеса в Югре.
На встречах также рассмотрят возможность организации АО «Газпромбанк» участвовать в финансировании строительства объектов на территории Югры.
С организациями в сфере лесной промышленности (ООО «Азия Лес», УК ООО «Сегежа групп»), разберут возможность открытия производства в Югре и инвестиции в лесопромышленную отрасль округа.