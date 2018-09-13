Ученые ТюмГУ разработали проект снижения энергозатрат при отоплении домов

В настоящее время доля тепловой энергии от всего энергопотребления домохозяйств достигает 35-40%. Высокие затраты в отопительный сезон и малая эффективность управления температурой зданий заставляют разрабатывать методы оптимизации за счет систем «Умный дом» и других процессов автоматизации температуры внутри жилых помещений.