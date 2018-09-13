nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Ученые ТюмГУ разработали проект снижения энергозатрат при отоплении домов

13 сентября 2018, 18:40
Ученые ТюмГУ предложили проект автоматизации теплоснабжения частных домов в целях снижения затрат для потребителей. В основе улучшения эффективности должна стать оптимизация энергопотребления в праздничные и выходные дни.
Сюжет
Тюмень

В настоящее время доля тепловой энергии от всего энергопотребления домохозяйств достигает 35-40%. Высокие затраты в отопительный сезон и малая эффективность управления температурой зданий заставляют разрабатывать методы оптимизации за счет систем «Умный дом» и других процессов автоматизации температуры внутри жилых помещений.

Специалисты университета отмечают, что их подход предполагает экономию за счет интеллектуального контроля. В частности предполагается снижение температуры помещений в ночное время и в праздничные дни до минимально приемлемых значений.

В настоящее время коллектив университета подготовил модель температурного режима здания с учетом информации с датчиков в доме, а также определенными временными рамками.

Предполагается, что разработанные технологии используют в интеллектуальной диспетчерской для управления энергосбережением в корпусах вуза.

Материалы по теме
В ТюмГУ установили новые размеры стипендий
#Новости#ТюмГУ#Тюмень#Александр Мязин#Технологии
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25