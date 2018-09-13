Ученые ТюмГУ разработали проект снижения энергозатрат при отоплении домов

В настоящее время доля тепловой энергии от всего энергопотребления домохозяйств достигает 35-40%. Высокие затраты в отопительный сезон и малая эффективность управления температурой зданий заставляют разрабатывать методы оптимизации за счет систем «Умный дом» и других процессов автоматизации температуры внутри жилых помещений.
Специалисты университета отмечают, что их подход предполагает экономию за счет интеллектуального контроля. В частности предполагается снижение температуры помещений в ночное время и в праздничные дни до минимально приемлемых значений.
В настоящее время коллектив университета подготовил модель температурного режима здания с учетом информации с датчиков в доме, а также определенными временными рамками.
Предполагается, что разработанные технологии используют в интеллектуальной диспетчерской для управления энергосбережением в корпусах вуза.