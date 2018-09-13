Студентка пропала после публикации видео с вбросом на выборах

В единый день голосования в Калмыкии, на выборах депутатов в местную думу, наблюдатель от партии «Справедливая Россия» отлучилась от места голосования, но оставила камеру наблюдения включенной. Когда студентка вернулась на пост наблюдения, она увидела, зафиксированный камерой, вброс бюллетеней в урну. Жительница Калмыкии составила заявление по факту нарушения выборного процесса, но члены УИК отказались зафиксировать факт вброса.
Как сообщает «Справедливая Россия», жизни и здоровью студентки стали угрожать, а декан Калмыцкого государственного университета пригрозил ее возможным отчислением из учреждения. Последний раз девушка–наблюдатель выходила на связь до ее задержания Следственным комитетом. Телефон жительницы Калмыкии не обслуживается с вечера 11 сентября. В университете и в общежитии отказываются давать какую-либо информацию о студентке.
Глава «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе МВД за помощью в поиске пропавшей наблюдательницы, так как существует вероятность угрозы ее жизни.
Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщает, что итоги выборов на данном участке будут отменены.