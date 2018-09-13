Студентка пропала после публикации видео с вбросом на выборах

Как сообщает «Справедливая Россия», жизни и здоровью студентки стали угрожать, а декан Калмыцкого государственного университета пригрозил ее возможным отчислением из учреждения. Последний раз девушка–наблюдатель выходила на связь до ее задержания Следственным комитетом. Телефон жительницы Калмыкии не обслуживается с вечера 11 сентября. В университете и в общежитии отказываются давать какую-либо информацию о студентке.