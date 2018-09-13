nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Студентка пропала после публикации видео с вбросом на выборах

13 сентября 2018, 07:00
В Калмыкии пропала наблюдательница, которая зафиксировала вброс бюллетеней на местных выборах, прошедших 9 сентября. С 11 сентября она не выходит на связь и не появляется в университете.

В единый день голосования в Калмыкии, на выборах депутатов в местную думу, наблюдатель от партии «Справедливая Россия» отлучилась от места голосования, но оставила камеру наблюдения включенной. Когда студентка вернулась на пост наблюдения, она увидела, зафиксированный камерой, вброс бюллетеней в урну. Жительница Калмыкии составила заявление по факту нарушения выборного процесса, но члены УИК отказались зафиксировать факт вброса.

Как сообщает «Справедливая Россия», жизни и здоровью студентки стали угрожать, а декан Калмыцкого государственного университета пригрозил ее возможным отчислением из учреждения. Последний раз девушка–наблюдатель выходила на связь до ее задержания Следственным комитетом. Телефон жительницы Калмыкии не обслуживается с вечера 11 сентября. В университете и в общежитии отказываются давать какую-либо информацию о студентке.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов обратился к главе МВД за помощью в поиске пропавшей наблюдательницы, так как существует вероятность угрозы ее жизни.

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщает, что итоги выборов на данном участке будут отменены.

Материалы по теме
Активисты и ЦИК РФ указали тюменскому облизбиркому на нарушения
#Новости#Наблюдатели на выборах#Нарушения закона О выборах#Вброс#Ольга Муфтяхетдинова#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25