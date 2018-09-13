Стоит ли судить по средней зарплате об уровне доходов россиян?

Средняя температура по больнице
Росстат считает, что богаче всех жители Ямало-Ненецкого автономного округа: там средняя зарплата в июле составила 100 617 рублей. Таких средних по региону зарплат в России ещё никогда прежде не было. На втором месте идёт Чукотский автономный округ - 98 291 рубль. Тройку лидеров закрывает Москва со средней зарплатой 82 729 рублей. Рядом со столицей - Магаданская область (82 тыс. рублей).
Цифры ожидаемы: по уровню зарплат в лидерах столица, северные богатые нефтегазовые регионы с небольшим населением. Даже после того, как из этих зарплат вычесть 13% налога на доходы физических лиц, на руки остаются вполне приличные, на первый взгляд, суммы.
В отстающих находятся Саратовская область, Мордовия, Карачаево-Черкесская республика, Алтайский край и Чеченская республика со средними зарплатами в 26 – 28 тыс. рублей. Не надо быть экономистом, чтобы понять, что в тот же Саратов переезжать в поисках хороших заработков бессмысленно.
Эксперты считают, что номинальные начисленные зарплаты – далеко не самый важный параметр для определения благосостояния граждан. Власти, напротив, делают упор на него, отказываясь от огласки данных о среднедушевых и реальных доходах, поясняет первый замдиректора Института актуальной экономики Иван Антропов.
Но в каких-то регионах уровень занятости выше, в каких-то ниже. Хотя бы этот факт уже сводит на нет ценность средних зарплат как индикатора благосостояния. А ведь люди ещё получают пенсии, пособия, стипендии, доходы от предпринимательской деятельности, проценты от банковских вкладов, военнослужащие получают денежное довольствие, кто-то сдаёт квартиру в аренду, кто-то подрабатывает без записи в трудовой книжке просто по договору или без него... Это тоже доходы, которые никак не затрагивает такой показатель как средняя зарплата.
Как посчитать где лучше зарплаты?
Чтобы понять о том, в каких регионах действительно живётся лучше, и где больше шансов заработать на безбедную жизнь, нужно посчитать среднестатистические доходы. Они разнятся с официальными цифрами Росстата.
Возьмём обычную среднестатистическую семью: если верить официальным данным, то она представляет из себя двоих взрослых и одного ребёнка. Считать будем по предоставленным Росстатом данным о среднедушевых доходах населения, умножая на 3.
В пятёрке лидеров снова Север и Дальний Восток с их нефтянкой, а также столица. Но Москва не резиновая, в северных краях и климат суров, и специфичные навыки требуются для работы в нефтегазовых компаниях. Поэтому рассмотрим подробнее регионы, не входящие в пятерку.
Самые обеспеченные семьи
Магаданская обл. (154,7 тыс. руб.), Московская область (135,6 тыс. руб), ХМАО (133,7 тыс. руб.), Хабаровский край (127,8 тыс. руб.), Якутия (127 тыс. руб.)
Самые бедные семьи
Республика Алтай (57,5 тыс.), Республика Калмыкия (52,4 тыс.), Карачаево-Черкесская Республика (51,9 тыс.), Республика Ингушетия (47,3 тыс.), Республика Тыва (45,7 тыс.).
Как видим, северно-нефтяной топ регионов здесь разбавлен Московской областью, которая по средним зарплатам занимает только 13 место, и Хабаровским краем, который занимает лишь 17 по средним зарплатам. К Хабаровскому краю, кстати, всё равно есть вопросы: в первом полугодии 2018 года он стал лидером по росту госдолга, увеличив задолженность на 5,53 млрд рублей. Большие долги – это всегда большие проблемы, которые могут вылиться в снижение доходов населения.
В аутсайдерах у нас оказывается Тыва: там меньше всего шансов получать стабильный доход. А ведь по уровню зарплат она занимает почётное 20 место из 85 возможных! Высокие зарплаты там за счёт угольных шахт, вот только рабочих мест в горнодобывающей промышленности немного. Такой большой просадки нет ни у кого. Республика Алтай - ещё один пример похожего падения - занимает 48 место по зарплатам и 81 - по среднедушевым доходам.
Разница в занимаемых местах по зарплатам и доходам иллюстрирует бесперспективность выбора средних зарплат в качестве основного показателя, на который всем предлагается ориентироваться. Средние зарплаты легко «подкрутить» в лучшую сторону, изменив тарифную сетку у бюджетников, например. Отчёты будут лучше, а на доходах населения эти цифры могут и вовсе не сказаться.обращает внимание Иван Антропов.
Доходы населения могут отличаться от зарплат в разные стороны, независимо от того, считается этот регион богатым или бедным. Например, Алтайский край по семейным доходам занимает 70 место в нашем списке, хотя по зарплатам – один из худших регионов. Или же Свердловская область, которая находится на 28 месте по зарплатам и на 13 - по семейным доходам, Татарстан (40 и 16 места) и Краснодарский край (42 и 17 места). Такой разброс в Краснодарском крае объясним тем, что многие рабочие нанимаются на сезонную уборку урожая без оформления в штат. Так что в некоторых регионах люди имеют возможность кормить свои семьи и без красивых отчетов по зарплатам. Каждый случай индивидуален.
На что смотреть при выборе региона для работы
Чтобы у людей были хорошие доходы, необходимо создание большого количества рабочих мест. Толку от высоких зарплат, доступных ограниченному количеству людей. В США, например, количество созданных рабочих мест – один из важнейших показателей, на который ориентируются инвесторы, и от которого зависит курс доллара. Хотелось бы и в нашей стране привлечь внимание именно к этому показателю.говорит Председатель Комитета МТПП по развитию инвестиционной среды для бизнеса Анна Вовк.
Посмотрим, сколько новых рабочих мест было создано в каждом российском регионе за последний год? У Росстата есть и на этот счет информация. Стоит учитывать количество населения, проживающего в каждом регионе. Поэтому мы посчитали рабочие места в регионах с поправкой на число жителей. Вот что получилось.
Нефтегазовые Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа снова оставим в стороне. Они абсолютные лидеры не только по зарплатам, но по созданию рабочих мест. Однако такие результаты достигнуты за счет разработки новых месторождений и малой численности населения. В Магаданской области тоже дела обстоят неплохо: 7,44 мест на 1000 жителей, в Московской области, совершившей скачок на 7 место по доходам, было создано 2,72 места на 1000 жителей, в ХМАО 2,99 мест на 1000 жителей, в Хабаровском крае 1,98 место на 1000 жителей. Сравним с регионами-аутсайдерами по доходам: в бедной Калмыкии было создано лишь 1,05 рабочих мест на 1000 жителей, в Тыве - только 0,45 мест на 1000 жителей, в КЧР и того меньше – 0,44 места.
Связь от количества созданых новых рабочих мест и благосостояние населения налицо: чем их больше – тем выше доходы. Конкуренция среди работодателей за кадры стимулирует рост оплаты труда.
Если в экономике не создаются новые рабочие места, то это верный путь к застою и снижению доходов населения. А основной источник новых рабочих мест – это малый и средний бизнес. Крупные предприятия слишком неповоротливые и стараются избавиться от неэффективности, доставшейся по наследству. Они стремятся проводить сокращения. Поэтому вытаскивать доходы населения на должный уровень придётся малому и среднему бизнесу, которые нуждается в поддержке.отмечает Анна Вовк.
Если выбирать место, куда лучше переехать, не стоит ориентироваться на средние зарплаты. Это оторванный от реальности показатель. конечно, если вы не собираетесь отправиться на буровую вышку в один из северных регионов.
Стоит обратить внимание на уровень реальных доходов в регионе (как их подсчитать – мы показали). Смотрите на программы поддержки предпринимательства, чем они обширнее, тем больше новых рабочих мест будет создаваться в перспективе. В регионе должны быть предприятия-гиганты, формирующие экономику. А то может получиться как в Тыве: или вам повезет - устроитесь в угольную компанию, в противном случае, останетесь ни с чем. Более того, тяжёлые условия проживания ведут к ранней смерти: криминал и дешевый алкоголь всегда являются спутниками нищеты.