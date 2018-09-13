Стоит ли судить по средней зарплате об уровне доходов россиян?

Доходы населения могут отличаться от зарплат в разные стороны, независимо от того, считается этот регион богатым или бедным. Например, Алтайский край по семейным доходам занимает 70 место в нашем списке, хотя по зарплатам – один из худших регионов. Или же Свердловская область, которая находится на 28 месте по зарплатам и на 13 - по семейным доходам, Татарстан (40 и 16 места) и Краснодарский край (42 и 17 места). Такой разброс в Краснодарском крае объясним тем, что многие рабочие нанимаются на сезонную уборку урожая без оформления в штат. Так что в некоторых регионах люди имеют возможность кормить свои семьи и без красивых отчетов по зарплатам. Каждый случай индивидуален.