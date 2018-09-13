Россияне стали меньше доверять телевизору

Согласно результатам проведенного опроса «Левада-центра», 49% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбирают в качестве главного источника информации телевидение, 54% респондентов ответили, что предпочитают получать новости из интернета. За последнее время доле тех, кто узнает новости из Сети выросла с 9% до 37%. При этом доверяют новостям из интернета всего 24% жителей России, на новости из социальных сетей полагаются 15% граждан страны.