Россияне стали меньше доверять телевизору

Согласно результатам проведенного опроса «Левада-центра», 49% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбирают в качестве главного источника информации телевидение, 54% респондентов ответили, что предпочитают получать новости из интернета. За последнее время доле тех, кто узнает новости из Сети выросла с 9% до 37%. При этом доверяют новостям из интернета всего 24% жителей России, на новости из социальных сетей полагаются 15% граждан страны.
По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, россияне в последнее время меньше доверяют теленовостям из-за усталости от антизападной пропаганды.
Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности,добавил он.