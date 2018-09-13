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Россияне стали меньше доверять телевизору

13 сентября 2018, 13:40
Всего 41% россиян доверяют теленовостям. За последние девять лет этот уровень снизился на 30%.

Согласно результатам проведенного опроса «Левада-центра», 49% россиян в возрасте от 18 до 24 лет выбирают в качестве главного источника информации телевидение, 54% респондентов ответили, что предпочитают получать новости из интернета. За последнее время доле тех, кто узнает новости из Сети выросла с 9% до 37%. При этом доверяют новостям из интернета всего 24% жителей России, на новости из социальных сетей полагаются 15% граждан страны.

По словам директора «Левада-центра» Льва Гудкова, россияне в последнее время меньше доверяют теленовостям из-за усталости от антизападной пропаганды.

Доверие к официозу падает, особенно среди молодых и более образованных людей. Дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности,добавил он.

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#Новости#Телевидение#Интернет#Россия#Наиль Каримов#Общество
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