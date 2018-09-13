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Пострадавший в авиакатастрофе тюменец отсудил у авиакомпании 300 тысяч рублей

13 сентября 2018, 12:10
Ленинский районный суд города Тюмени взыскал с авиакомпании «Скол» 300 тысяч рублей в пользу пострадавшего в авиакатастрофе на Ямале тюменца.
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Ямал

Авиакатастрофа произошла в октябре 2016 года. Тюменец Валерий Светличный вместе с другими пассажирами-вахтовиками возвращался из командировки с Сузунского месторождения по маршруту Сузун – Уренгой. В 17.57 по московскому времени в 45 километрах северо-восточнее поселка Старый Уренгой Ненецкого АО вертолет упал и разбился. В результате авиакатастрофы погибли 16 человек из 19 находящихся в тот день на борту вертолета Ми-8.

По словам Валерия Светличного, его нашли и эвакуировали лишь через шесть часов после катастрофы. Температура воздуха в тот день были примерно минус 10 градусов Цельсия. Полтора месяца тюменец провел в больнице, однако даже сейчас, несмотря на прошедшее время и оказанную медицинскую помощь, у него возникают сильные мигрени, длящиеся до трех часов, из-за чего он не может работать.

Также Валерий Светличный рассказал на суде, что авиаперевозчик не пытался каким-либо образом загладить причиненный вред. Тюменец просил суд взыскать с авиакомпании в качестве компенсации морального вреда в свою пользу миллион рублей, однако суд сократил эту сумму до 300 300 рублей.

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