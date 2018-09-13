Пострадавший в авиакатастрофе тюменец отсудил у авиакомпании 300 тысяч рублей

По словам Валерия Светличного, его нашли и эвакуировали лишь через шесть часов после катастрофы. Температура воздуха в тот день были примерно минус 10 градусов Цельсия. Полтора месяца тюменец провел в больнице, однако даже сейчас, несмотря на прошедшее время и оказанную медицинскую помощь, у него возникают сильные мигрени, длящиеся до трех часов, из-за чего он не может работать.