nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Множество желающих: морг сдают в аренду в Челябинской области

13 сентября 2018, 19:10
В Карабаше (Челябинская область) муниципальные власти планируют сдать в аренду здание морга и акушерско-гинекологического отделения. Отмечается, что новые арендаторы обязаны использовать помещения по назначению.

На данный момент в мэрию города поступает множество заявок от желающих. По словам замглавы городского округа, местные власти ожидают, что здания будут востребованы.

Помещения морга уже прошли необходимую процедуру оценки для назначения сумму арендной платы. Здание акушерско-гинекологического отделения пока не оценено.

Здания морга и акушерско-гинекологического входят в состав местной горбольницы.

В 2018 году в областном бюджете 43,7 млрд рублей выделено на медицину, что на 24% больше уровня 2017 года. Ожидается, что в 2020 году на организацию медицинской помощи будет выделено 46,6 млрд. рублей

Материалы по теме
Мозг начинает «отключаться» в 27 лет
#Новости#Медицина#Челябинская область#Александр Мязин#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25