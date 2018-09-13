Множество желающих: морг сдают в аренду в Челябинской области

На данный момент в мэрию города поступает множество заявок от желающих. По словам замглавы городского округа, местные власти ожидают, что здания будут востребованы.
Помещения морга уже прошли необходимую процедуру оценки для назначения сумму арендной платы. Здание акушерско-гинекологического отделения пока не оценено.
Здания морга и акушерско-гинекологического входят в состав местной горбольницы.
В 2018 году в областном бюджете 43,7 млрд рублей выделено на медицину, что на 24% больше уровня 2017 года. Ожидается, что в 2020 году на организацию медицинской помощи будет выделено 46,6 млрд. рублей