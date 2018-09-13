Итоги выборов депутатов Тюменской городской Думы: напряженная борьба на 4 округах

Избирательная комиссия города Тюмени опубликовала итоговые результаты голосования 9 сентября. Кардинальных изменений в составе депутатов городской думы нет.
По единому избирательному списку "Единая Россия" набрала 39,44%, ЛДПР - 24,47%, КПРФ - 18,39%, "Справедливая Россия" - 12,44%.
Ожесточённая борьба наблюдалась в четырех одномандатных округах. Так, в 14 округе победил Александр Чепик из КПРФ, обогнав единоросса Владимира Сбитнева на 139 голосов.
В 21 округе Александр Григорьев из "Единой России" обогнал коммунистку Любовь Тихомирову на 295 голосов. В 22 округе всего 20 голосов решили судьбу депутата Дмитрия Елагина из ЛДПР, он обогнал единоросса Евгения Перевалова.