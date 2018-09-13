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Итоги выборов депутатов Тюменской городской Думы: напряженная борьба на 4 округах

13 сентября 2018, 10:47
Согласно окончательным результатам выборов 9 сентября, большинство - за "Единой Россией". После предварительных итогов кардинальных изменений не произошло. Ожесточённая борьба наблюдалась в четырех одномандатных округах.
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Тюмень

Избирательная комиссия города Тюмени опубликовала итоговые результаты голосования 9 сентября. Кардинальных изменений в составе депутатов городской думы нет.

По единому избирательному списку "Единая Россия" набрала 39,44%, ЛДПР - 24,47%, КПРФ - 18,39%, "Справедливая Россия" - 12,44%.

Ожесточённая борьба наблюдалась в четырех одномандатных округах. Так, в 14 округе победил Александр Чепик из КПРФ, обогнав единоросса Владимира Сбитнева на 139 голосов.

В 21 округе Александр Григорьев из "Единой России" обогнал коммунистку Любовь Тихомирову на 295 голосов. В 22 округе всего 20 голосов решили судьбу депутата Дмитрия Елагина из ЛДПР, он обогнал единоросса Евгения Перевалова.

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