Итоги выборов депутатов Тюменской городской Думы: напряженная борьба на 4 округах

В 21 округе Александр Григорьев из "Единой России" обогнал коммунистку Любовь Тихомирову на 295 голосов. В 22 округе всего 20 голосов решили судьбу депутата Дмитрия Елагина из ЛДПР, он обогнал единоросса Евгения Перевалова.