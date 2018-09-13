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Исполнительный директор МВФ поддержал пенсионную реформу в РФ

13 сентября 2018, 20:40
В Международном валютном фонде (МВФ) поддержали решение российского правительства об увеличении пенсионного возраста в России. Аналитики фонда считают, что пенсионная реформа позволит снизить эффект негативных демографических тенденций.

Исполнительный директор МВФ заявил о поддержке решения властей РФ по изменению пенсионного возраста. Это следует из заключительного заявления по завершении консультаций с Россией.

Более того в МВФ приветствовали планы правительства по увеличению расходов на социальную сферу, а также призвали лучше контролировать расходы бюджета.

На данный момент МВФ сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%, однако перспективы развития экономики страны в среднесрочной перспективе остаются сдержанными. Отмечается, что негативные тенденции создают экономические санкции. Эксперты отмечают, что рост российского ВВП будет и дальше находиться в пределах 1,5% если в стране не будут проведены структурные реформы.

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