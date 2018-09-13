Исполнительный директор МВФ поддержал пенсионную реформу в РФ

Исполнительный директор МВФ заявил о поддержке решения властей РФ по изменению пенсионного возраста. Это следует из заключительного заявления по завершении консультаций с Россией.
Более того в МВФ приветствовали планы правительства по увеличению расходов на социальную сферу, а также призвали лучше контролировать расходы бюджета.
На данный момент МВФ сохранил свой прогноз по росту ВВП России в 2018 году на уровне 1,7%, однако перспективы развития экономики страны в среднесрочной перспективе остаются сдержанными. Отмечается, что негативные тенденции создают экономические санкции. Эксперты отмечают, что рост российского ВВП будет и дальше находиться в пределах 1,5% если в стране не будут проведены структурные реформы.