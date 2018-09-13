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Главный судебный пристав ХМАО ушел в отставку

13 сентября 2018, 16:40
Руководитель управления ФССП в Югре Олег Адольф ушел в отставку. В пресс-службе судебных приставов по ХМАО ситуацию не комментируют.
Сюжет
ХМАО

В настоящее время на сайте ведомства уже внесены правки в разделе «руководство» — врио руководителя назначен Валерий Волженин. Ранее он работал заместителем Адольфа. По данным из нескольких источников, с бывшим главным приставом Югры не продлили контракт, который закончился в этом месяце.

Сообщается, что Олег Адольф работал на руководящей должности в УФССП по ХМАО с 2011 года. Между тем о его отставке заговорили в конце 2017 года.

Более того, в июле 2018 появилась информация об уголовном деле в отношении главного специалиста отдела правового обеспечения УФССП по ХМАО Ирины Хапко. Правоохранительные органы Югры подозревают ее в реализации квартир, которые были арестованы у должников. По словам экспертов, этот скандал поставил работу руководителя УФССП по ХМАО Адольфа под угрозу.

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#Новости#ХМАО#УФССП#Югра#Александр Мязин#Политика
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