Главный судебный пристав ХМАО ушел в отставку

Более того, в июле 2018 появилась информация об уголовном деле в отношении главного специалиста отдела правового обеспечения УФССП по ХМАО Ирины Хапко. Правоохранительные органы Югры подозревают ее в реализации квартир, которые были арестованы у должников. По словам экспертов, этот скандал поставил работу руководителя УФССП по ХМАО Адольфа под угрозу.