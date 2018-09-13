Больше половины жителей Сургутского района обеспокоены межнациональной напряженностью

Все представители и участники круглого стола высказали свои мнения. По итогам встречи были принято решение о содействии гражданам в получении патента на работу, вида на жительство. Также будет увеличено финансирование гражданских инициатив на 2019 год, что позволит большим религиозным и национальным организациям получать средства на проведение своих мероприятий.