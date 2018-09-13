Больше половины жителей Сургутского района обеспокоены межнациональной напряженностью

На заседании районной администрации по вопросу межнациональных отношений присутствовали представители различных диаспор. Как выяснили социологи, ситуация в Сургутском районе благополучная, но не идеальная.
По данным исследования, более чем у 1/4 опрошенных из Лянтора ситуация вызывает тревогу. 20% жителей посёлка Фёдоровский также обеспокоены. Аналогичная ситуация в Барсово и Ульт-Ягуне.
По результатам исследования более 60% жителей Сургутского района высказали обеспокоенность напряженностью межнациональных отношений. То есть, это повод задуматься нам, властям, представителям правоохранительных органов, именно сосредоточиться на мерах по профилактике подобных тревожных настроений,сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Вопрос межнациональных отношений для Сургутского района очень актуален: на территории проживает более 120 национальностей.
Экспертом на встрече в районной администрации выступил первый заместитель муфтия Республики Татарстан. Власти рассчитывают на регулярность таких встреч.
Все представители и участники круглого стола высказали свои мнения. По итогам встречи были принято решение о содействии гражданам в получении патента на работу, вида на жительство. Также будет увеличено финансирование гражданских инициатив на 2019 год, что позволит большим религиозным и национальным организациям получать средства на проведение своих мероприятий.
От администрации последовало предложение об открытии центра содействия для иностранцев. В нем можно будет в кротчайшие сроки оформить все необходимые документы для проживания в России.