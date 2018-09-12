В Тюмени построят 3,6 километров велодорожек за 48,8 млн рублей

Ширина двух велосипедных полос составит 2,5 метра. Также вдоль велодорожек обустроят 3,2 гектара зеленой зоны, установят урны, дорожное ограждение и знаки.
В тем местах, где велосипедные дорожки будут пересекать брусчатку, ее планируется оставить, а просевшие участки отремонтировать. Также в процессе работ срубят пять деревьев.
Пользователи соцсетей раскритиковали идею строительства велодорожек за такую цену. Некоторые даже высказывали предположение, что велосипедные дорожки до Войновки будут строить из золота.
А инфраструктура возле дорожек на эти деньги тоже будет? Ну там гостиница, охраняемые велопарковки, кафе, туалеты, душ,иронизирует подписчик одного из городских пабликов по имени Артем Артемов.