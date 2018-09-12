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В Тюмени построят 3,6 километров велодорожек за 48,8 млн рублей

12 сентября 2018, 13:10
От улицы Монтажников до улицы Малая Боровская по нечетной стороне улицы Широтной в Тюмени построят 3,6 километров велодорожек. Стоимость работ составит 48,8 миллионов рублей.
Сюжет
Тюмень

Ширина двух велосипедных полос составит 2,5 метра. Также вдоль велодорожек обустроят 3,2 гектара зеленой зоны, установят урны, дорожное ограждение и знаки.

В тем местах, где велосипедные дорожки будут пересекать брусчатку, ее планируется оставить, а просевшие участки отремонтировать. Также в процессе работ срубят пять деревьев.

Пользователи соцсетей раскритиковали идею строительства велодорожек за такую цену. Некоторые даже высказывали предположение, что велосипедные дорожки до Войновки будут строить из золота.

А инфраструктура возле дорожек на эти деньги тоже будет? Ну там гостиница, охраняемые велопарковки, кафе, туалеты, душ,иронизирует подписчик одного из городских пабликов по имени Артем Артемов.

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#Новости#Велодорожки#Велосипедисты#Тюменская область#Велосипедная дорожка#Тюмень#Наиль Каримов#Город
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