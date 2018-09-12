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Тюменский бизнесмен оштрафован на 150 тыс рублей за смертельное ДТП

12 сентября 2018, 09:40
Калининский районный суд Тюмени назначил штраф 150 тысяч рублей и закрыл уголовное дело, по факту смертельного ДТП в центре города, в отношении владельца сети строительных магазинов «Крепыж» Анатолия Менского.
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Тюмень

1 июня 2018 года в Тюмени у мемориала Вечный огонь на улице Ленина автомобиль Land Rover, под управлением Анатолия Менского, пересек двойную сплошную и врезался в микроавтобус марки «Соболь». В результате ДТП пострадало три человека. Водитель автомобиля «Соболь» от полученных травм скончался в больнице. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело.

Владельцу сети строительных магазинов «Крепыж» Анатолию Менскому Калининский районный суд Тюмени назначил судебный штраф в размере 150 тысяч рублей и закрыл уголовное дело по факту ДТП, повлекшее смерть человека.

3 сентября Тюменский районный суд вынес аналогичное решение в отношении спикера Тюменской гордумы Дмитрия Еремеева, но по поручению заместителя генерального прокурора Юрия Пономарева решение суда было обжаловано и отправлено на доработку в следственные органы.

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