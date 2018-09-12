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Самый длинный памп-трек в России открыли в Тобольске

12 сентября 2018, 13:40
В Тобольске на стадионе «Тобол» установили самый протяженный в России памп-трек. На нем обещал прокатиться даже глава города Владимир Мазур, побывавший на открытии.

Первыми трек, на котором могут тренироваться как любители роликов, так и самокатов и скейтбордов, опробовали участники открытого турнира по памп-треку из четырех уральских городов.

Когда катаешься, такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то другой мир. И в твоей жизни есть только этот памп-трек, ничего больше, поделилась своими ощущениями победитель первенства Тюменской области по велокроссу Алиса Рябова.

Глава Тобольска Владимир Мазур также присутствовал на открытии самого длинного памп-трека в России и даже пообещал на нем прокатиться.

Я обязательно попробую. Попрошу велосипед. Это очень интересно. Когда мы были мальчишками, мы таких возможностей не имели,заявил он.

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#Новости#Спорт#Владимир Мазур#Тюменская область#Тобольск#Наиль Каримов
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