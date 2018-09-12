Самый длинный памп-трек в России открыли в Тобольске

Первыми трек, на котором могут тренироваться как любители роликов, так и самокатов и скейтбордов, опробовали участники открытого турнира по памп-треку из четырех уральских городов.
Когда катаешься, такое ощущение, что ты попадаешь в какой-то другой мир. И в твоей жизни есть только этот памп-трек, ничего больше, поделилась своими ощущениями победитель первенства Тюменской области по велокроссу Алиса Рябова.
Глава Тобольска Владимир Мазур также присутствовал на открытии самого длинного памп-трека в России и даже пообещал на нем прокатиться.
Я обязательно попробую. Попрошу велосипед. Это очень интересно. Когда мы были мальчишками, мы таких возможностей не имели,заявил он.