«Роснефть» и китайская CNPC будут совместно осваивать Западную Сибирь

Отмечается, что корпорация CNPC получает возможность выкупить миноритарные доли в крупных проектах «Роснефти» в Восточной и Западной Сибири. Более того, стороны обговорили предложение CNPC оказание сервисных услуг. В частности по условиям сделки компании построят 160 газонаполнительных компрессорных станций.
Эксперты отмечают, что подобная реализация совместных проектов позволит двум крупнейшим энергетическим компаниям РФ и Китая внести серьезный экономический и политический вклад в развитие отношений между двумя странами.
Россия на данный момент занимает важное место в поставках нефти и нефтепродуктов в Китай.