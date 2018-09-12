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«Роснефть» и китайская CNPC будут совместно осваивать Западную Сибирь

12 сентября 2018, 19:40
Компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор о сотрудничестве в области разведки и добычи полезных ископаемых в России. Сообщается, что соглашение было заключено на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Отмечается, что корпорация CNPC получает возможность выкупить миноритарные доли в крупных проектах «Роснефти» в Восточной и Западной Сибири. Более того, стороны обговорили предложение CNPC оказание сервисных услуг. В частности по условиям сделки компании построят 160 газонаполнительных компрессорных станций.

Эксперты отмечают, что подобная реализация совместных проектов позволит двум крупнейшим энергетическим компаниям РФ и Китая внести серьезный экономический и политический вклад в развитие отношений между двумя странами.

Россия на данный момент занимает важное место в поставках нефти и нефтепродуктов в Китай.

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#Новости#Китай#Россия#Нефть и газ#Александр Мязин#Экономика
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