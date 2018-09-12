«Роснефть» и китайская CNPC будут совместно осваивать Западную Сибирь

Компания «Роснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) подписали договор о сотрудничестве в области разведки и добычи полезных ископаемых в России. Сообщается, что соглашение было заключено на IV Восточном экономическом форуме во Владивостоке.