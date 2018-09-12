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Правительство ХМАО отдаст 100 000 шоколадок участникам правительственных конкурсов

12 сентября 2018, 18:10
Правительство ХМАО нашли применение 9,5 тоннам шоколада, который остался после выборов губернатора Тюменской области на территории региона. Чиновники перераспределили более 100 000 плиток лакомства.
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ХМАО

По информации департамента общественных и внешних связей ХМАО, весь шоколад будет вручен участникам и победителям двух правительственных конкурсов. Сообщается, что первое мероприятием будет творческим (около 700 участников), а второй — патриотический.

Оба конкурса ориентированы на подрастающее поколение и включены в годовой план проекта «Югра Многовековая».

Между тем, по информации одного из источников в АУ «Открытый регион» (главный организатор викторины «Города-Югры»), изначально высказывалась идея передачи шоколада в детские дома региона, однако на оргкомитете от этой идеи отказались.

100 000 плиток шоколада и 700 участников конкурса? А остальное куда? – прокомментировал ситуацию один из интернет-пользователей.

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#Новости#ХМАО#Шоколад#Югра#Александр Мязин#Общество
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