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Летнее отключение горячей воды могут сократить до трех дней

12 сентября 2018, 11:40
В России максимальный срок летних отключений горячей воды может быть сокращен до трех дней. Об этом заявил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис.

По его словам, соответствующие изменения пропишут в законодательстве. Андрей Чибис также сообщил, что в стране в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней.

Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды, пояснил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

В настоящее время в России ежегодно отключают горячую воду на срок до 14 дней, причем это практикуется еще со времен СССР. Прерывания подачи воды вызваны необходимостью профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения.

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