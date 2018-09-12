Летнее отключение горячей воды могут сократить до трех дней

По его словам, соответствующие изменения пропишут в законодательстве. Андрей Чибис также сообщил, что в стране в рамках эксперимента удалось по ряду крупных участков нескольких городов сократить отключение горячей воды до трех дней.
Мы еще годик поупражняемся в большем количестве городов, а потом планируем нормативно закрепить новые сроки отключения горячей воды, пояснил заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
В настоящее время в России ежегодно отключают горячую воду на срок до 14 дней, причем это практикуется еще со времен СССР. Прерывания подачи воды вызваны необходимостью профилактического и капитального ремонта систем теплоснабжения.