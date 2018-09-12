ЛДПР предложила узаконить дуэли на примере 1912 года

Законопроект фактически скопирован из книги Василия Дурасова 1912 года «Дуэльный кодекс». Дворян заменили государственными и муниципальными служащими, разночинцев — гражданами, корпорации — юрлицами. «Благородное происхождение» поменяли на «служебное положение», а «суд чести» — на «непосредственного руководителя».
В законопроекте определяются основные понятия — что такое дуэль, оскорбление и степень его тяжести, а также виды дуэлей и процедуры их проведения.
В пояснительной записке объясняется появившаяся в последнее время тенденция "со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».