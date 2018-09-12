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ЛДПР предложила узаконить дуэли на примере 1912 года

13 сентября 2018, 00:08
На следующий день после того, как глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал на дуэль основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, депутат Госдумы от либерал-демократов Сергей Иванов внес законопроект «Дуэльный кодекс Российской Федерации».
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Тюмень

Законопроект фактически скопирован из книги Василия Дурасова 1912 года «Дуэльный кодекс». Дворян заменили государственными и муниципальными служащими, разночинцев — гражданами, корпорации — юрлицами. «Благородное происхождение» поменяли на «служебное положение», а «суд чести» — на «непосредственного руководителя».

В законопроекте определяются основные понятия — что такое дуэль, оскорбление и степень его тяжести, а также виды дуэлей и процедуры их проведения.

В пояснительной записке объясняется появившаяся в последнее время тенденция "со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан, выражающих отличные от официальных точки зрения».

#Новости#Росгвардия#Алексей Навальный#Законопроект#Виктор Золотов#ЛДПР#Тюмень#Юлия Глазова#Политика
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