Бесплатный хлеб начали раздавать российским пенсионерам

Помнится, был где-то один предприниматель, который таким же делом занимался, пока не увидел, как идет борьба за этот бесплатный хлеб и как возмущаются пенсионеры, когда не находят его на своем месте. После этого он с этим делом завязал.️ Ибо таков наш менталитет, поделился своим мнение участник сообщества по имени Артем Артемов.