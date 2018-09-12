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Бесплатный хлеб начали раздавать российским пенсионерам

12 сентября 2018, 12:40
Администрация одного из магазинов начала бесплатно раздавать хлеб и булки пенсионерам при предоставлении пенсионного удостоверения.

Сообщение об этом было опубликовано в одном из городских пабликов Тюмени, где автор пояснил, что данный магазин расположен не в областной столице.

Большинство подписчиков группы раскритиковали идею бесплатной раздачи продуктов пенсионерам.

Помнится, был где-то один предприниматель, который таким же делом занимался, пока не увидел, как идет борьба за этот бесплатный хлеб и как возмущаются пенсионеры, когда не находят его на своем месте. После этого он с этим делом завязал.️ Ибо таков наш менталитет, поделился своим мнение участник сообщества по имени Артем Артемов.

Еще один подписчик группы напомнил о том, что владелица одного из магазинов также бесплатно раздавала хлеб пенсионерам. Однако пенсионеры не оценили поступка и начали устраивали скандалы, драки, когда узнавали, что хлеб просто закончился.

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#Новости#Пенсионеры#Хлеб#Россия#Наиль Каримов#Общество
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