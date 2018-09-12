15 человек госпитализированы в Тюмени с подозрением на менингит

Между тем, врачи напоминают, что менингит (гнойное воспаление мозговых оболочек) – это смертельно опасное заболевание и при первых признаках необходимо срочно обращаться в больницу. Если лечение начать не вовремя, то в 50% случаях возможен летальных исход. Пациенты, обратившиеся в первые 48 часов после обнаружения симптомов также сильно рискуют.