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15 человек госпитализированы в Тюмени с подозрением на менингит

12 сентября 2018, 16:49
В настоящее время в областной клинической инфекционной больнице находятся 15 человек с подозрением на менингит. Врачи пока не могут лабораторно подтвердить диагноз.

Сообщается, что в Тюменской области отсутствуют вспышки данного заболевания. По информации департамента здравоохранения Тюменской области в областной столице обращаемость горожане по поводу менингита ниже чем в аналогичные периоды прошлых лет. С начала 2018 года лабораторно подтвержден 57 случай данного заболевания.

Между тем, врачи напоминают, что менингит (гнойное воспаление мозговых оболочек) – это смертельно опасное заболевание и при первых признаках необходимо срочно обращаться в больницу. Если лечение начать не вовремя, то в 50% случаях возможен летальных исход. Пациенты, обратившиеся в первые 48 часов после обнаружения симптомов также сильно рискуют.

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