15 человек госпитализированы в Тюмени с подозрением на менингит

Сообщается, что в Тюменской области отсутствуют вспышки данного заболевания. По информации департамента здравоохранения Тюменской области в областной столице обращаемость горожане по поводу менингита ниже чем в аналогичные периоды прошлых лет. С начала 2018 года лабораторно подтвержден 57 случай данного заболевания.
Между тем, врачи напоминают, что менингит (гнойное воспаление мозговых оболочек) – это смертельно опасное заболевание и при первых признаках необходимо срочно обращаться в больницу. Если лечение начать не вовремя, то в 50% случаях возможен летальных исход. Пациенты, обратившиеся в первые 48 часов после обнаружения симптомов также сильно рискуют.