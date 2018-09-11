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Тюменцы добыли путевки на первенство России по дзюдо

11 сентября 2018, 11:40
Тюменские дзюдоисты завоевали путевки на первенство России, которое пройдет в Тюмени с 8 по по 12 ноября.
Сюжет
Тюмень

В минувшие выходные, 8 и 9 сентября, в центре «Тюмень-дзюдо» состоялось первенство Уральского федерального округа по дзюдо за право выступить на первенстве России. В спортивном мероприятии приняли участие 385 спортсменов из шести субъектов УФО, в том числе и из Тюменской области.

Золотые медали в составе сборной команды Тюменской области завоевали Кирилл Носков, Джавад Гусейнов, Любовь Орлова, серебрянную - Любовь Тимофейчева, бронзовые - Вероника Мухина, Виктория Осколкова, Анастасия Третьякова, София Елгина, Ольга Шаламова, Леонид Волович, Артем Градусов, Асан Аугалиев, Али Ташкаев, Анастасия Первухина и Анжелика Таратунина.

Участники финала у юношей и все девушки, ставшие призерами соревнований, получили право выступить на первенстве России.

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