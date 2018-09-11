Тюменцы добыли путевки на первенство России по дзюдо

В минувшие выходные, 8 и 9 сентября, в центре «Тюмень-дзюдо» состоялось первенство Уральского федерального округа по дзюдо за право выступить на первенстве России. В спортивном мероприятии приняли участие 385 спортсменов из шести субъектов УФО, в том числе и из Тюменской области.