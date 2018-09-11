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Тюменка за 30 минут выплатила 236 000 рублей долга за услуги ЖКХ и улетела на Кипр

11 сентября 2018, 16:40
Тюменка потратила 30 минут, чтобы найти 236 000 рублей для оплаты задолженности по коммунальным платежам за нежилое помещение. По информации службы судебных приставов, долг не позволил ей улететь на Кипр в бархатный сезон.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники УФССП по Тюменской области уведомили должницу об образовавшемся долге за услуги ЖКХ, однако тюменка не спешила оплачивать оказанные услуги. Через некоторое время судебный пристав ограничил возможность должницы в передвижении за пределы РФ.

Между тем тюменка купила путевку на Кипр и пришла в отдел УФССП чтобы удостовериться в отсутствии ограничений, однако судебный пристав сообщил ей об образовавшейся задолженности. В течении получаса тюменка выплатила долги, а исполнительное производство по долгу и все ограничения в передвижении за пределы РФ были сняты.

В настоящее время более 60 000 тюменцев не могут покинуть страны из-за образовавшейся задолженности.

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#Новости#Долг#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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