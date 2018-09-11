Тюменка за 30 минут выплатила 236 000 рублей долга за услуги ЖКХ и улетела на Кипр

Между тем тюменка купила путевку на Кипр и пришла в отдел УФССП чтобы удостовериться в отсутствии ограничений, однако судебный пристав сообщил ей об образовавшейся задолженности. В течении получаса тюменка выплатила долги, а исполнительное производство по долгу и все ограничения в передвижении за пределы РФ были сняты.