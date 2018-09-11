Тюменка за 30 минут выплатила 236 000 рублей долга за услуги ЖКХ и улетела на Кипр

Сотрудники УФССП по Тюменской области уведомили должницу об образовавшемся долге за услуги ЖКХ, однако тюменка не спешила оплачивать оказанные услуги. Через некоторое время судебный пристав ограничил возможность должницы в передвижении за пределы РФ.
Между тем тюменка купила путевку на Кипр и пришла в отдел УФССП чтобы удостовериться в отсутствии ограничений, однако судебный пристав сообщил ей об образовавшейся задолженности. В течении получаса тюменка выплатила долги, а исполнительное производство по долгу и все ограничения в передвижении за пределы РФ были сняты.
В настоящее время более 60 000 тюменцев не могут покинуть страны из-за образовавшейся задолженности.