Самолет авиакомпании «ЮТэйр» едва не столкнулся в воздухе с аэростатом

По данным одного из телеграмм-каналов, самолет выполнял рейс Курган – Москва. Пилоты увидели купол объекта бежевого цвета напоминающего аэростат. У него имелась внизу черная корзина. В момент инцидента в нем не было пассажиров.
Отмечается, что подобные аэростаты используются для изучения природных процессов в атмосфере.
1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Адлера. По словам очевидцев самолет не успел затормозить. В момент ЧП произошло возгорание левого двигателя. Прибывшие на место инцидента пожарные расчеты смогли потушить пламя и эвакуировать 164 пассажира. Жертв и пострадавших нет.