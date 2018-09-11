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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» едва не столкнулся в воздухе с аэростатом

11 сентября 2018, 17:48
Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» 11 сентября 2018 года, едва не столкнулся в воздухе с аэростатом. Сообщается, что инцидент произошел на высоте 3 650 метров.

По данным одного из телеграмм-каналов, самолет выполнял рейс Курган – Москва. Пилоты увидели купол объекта бежевого цвета напоминающего аэростат. У него имелась внизу черная корзина. В момент инцидента в нем не было пассажиров.

Отмечается, что подобные аэростаты используются для изучения природных процессов в атмосфере.

1 сентября самолет Boeing 737-800 авиакомпании «ЮТэйр» выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Адлера. По словам очевидцев самолет не успел затормозить. В момент ЧП произошло возгорание левого двигателя. Прибывшие на место инцидента пожарные расчеты смогли потушить пламя и эвакуировать 164 пассажира. Жертв и пострадавших нет.

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#Новости#ЮТэйр#ЧП#Аэростат#Александр Мязин#Происшествия
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