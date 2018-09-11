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Регионы «тюменской матрешки» задолжали 585 млн рублей за электричество

11 сентября 2018, 17:10
На 7 сентября долги предприятий и бюджетных организаций ЯНАО, ХМАО и Тюменской области одной из энергосбытовых компаний региона превысили 585 000 000 рублей.
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ХМАО

В настоящее время общая задолженность у Югры – 383 400 000 рублей, Ямала – 120 600 000 рублей, Тюменской области – 81 000 000 рублей.

Из 524 УК и ТСЖ в тюменской матрешки 344 имеют задолженность за электричество на сумму 189 000 000 рублей. Отмечается, что самыми крупными неплательщиками являются организации Сургута, Урая и Советского района ХМАО.

В ЯНАО больше всего долгов УК и ТСЖ зарегистрировано в Новом Уренгое, Тарко-Сале и Надыме.

В Тюменской области крупнейшие неплательщики сосредоточены на территории областного центра.

В сфере ЖКХ из 154 организаций из ЯНАО, ХМАО и Тюменской области 100 предприятий имеют задолженность за электричество на 362 000 000 рублей.

Самые большие долги накоплены в Югре (280 000 000 рублей). Далее следует ЯНАО и 61 700 000 рублей задолженности. Тюменская область на последнем месте.

Из 2 509 бюджетных организаций долги за электроэнергию имеет 631 компания. 21 300 000 рублей долгов приходится на юг Тюменской области. В ХМАО бюджетники накопили около 10 000 000 рублей долгов перед энегосбытовой компанией.

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#Новости#ХМАО#ЯНАО#Тюменская область#Долг#Электричество#Ямал#Югра#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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