Областная комиссия контролирует доходы и расходы депутатов Тюмени

В полномочия комиссии по депутатской этике Тюменской областной Думы входит контроль над доходами и расходами чиновников, соблюдение регламента.
Мониторинг проводится по итогам каждого из совещаний. Его результаты направляются всем госслужащим.
Комиссией, до срока подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, проведены семинары, беседы.
Без консультационной составляющей здесь не обойтись. Законодательство постоянно корректируется, и мы, депутаты, должны действовать строго в рамках закона и другим подавать пример,подчеркнул председатель комиссии Владимир Нефедьев
Актуальна у депутатов работа по правовому освещению. В нее входят диктанты, конкурсы, юридические соревнования по праву.