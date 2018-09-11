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Областная комиссия контролирует доходы и расходы депутатов Тюмени

11 сентября 2018, 17:40
Комиссия по депутатской этике и регламентным процедурам областной Думы Тюменской области контролирует депутатов по статьям доходов и расходов.

В полномочия комиссии по депутатской этике Тюменской областной Думы входит контроль над доходами и расходами чиновников, соблюдение регламента.

Мониторинг проводится по итогам каждого из совещаний. Его результаты направляются всем госслужащим.

Комиссией, до срока подачи сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, проведены семинары, беседы.

Без консультационной составляющей здесь не обойтись. Законодательство постоянно корректируется, и мы, депутаты, должны действовать строго в рамках закона и другим подавать пример,подчеркнул председатель комиссии Владимир Нефедьев

Актуальна у депутатов работа по правовому освещению. В нее входят диктанты, конкурсы, юридические соревнования по праву.

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#Новости#Декларация о доходах#Тюменская областная Дума#Доходы#Тюмень#Евгения Полякова#Политика
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