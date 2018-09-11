Красная икра и лосось подешевеют из-за рекордного улова на Камчатке

Отмечается, что на 10 сентября рыбаки смогли выловить около 612 000 тонн рыбы, однако ожидается, что всего будет заготовлено 640 000 тонн. Между тем рекордный улов лососевых был 530 000 тонн в 2009 году. Для жителей Камчатки улов лососевых стал самым большим за 110 лет, но с таким объемом морепродуктов не справляются производители. По словам местных жителей весь лишний объем рыбы может уйти за границу.