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Красная икра и лосось подешевеют из-за рекордного улова на Камчатке

11 сентября 2018, 19:40
В Росрыболовстве ожидают снижение цен на лосось и красную икру. Основной причиной изменения стоимость данных продуктов является большой улов лососевых, который в этом году побил рекорд за всю историю наблюдений.

Отмечается, что на 10 сентября рыбаки смогли выловить около 612 000 тонн рыбы, однако ожидается, что всего будет заготовлено 640 000 тонн. Между тем рекордный улов лососевых был 530 000 тонн в 2009 году. Для жителей Камчатки улов лососевых стал самым большим за 110 лет, но с таким объемом морепродуктов не справляются производители. По словам местных жителей весь лишний объем рыбы может уйти за границу.

По словам Ильи Шестакова, в настоящее время нет припятствий для снижения цены, что в свою очередь увеличит спрос на продукцию.

Будем надеяться, что ретейл услышит и будет с минимальной наценкой реализовывать рыбную продукцию лососевых, которой в этом году с избытком, пояснил руководитель Федерального агентства по рыболовств Илья Шестаков.

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