Гостиничный бизнес Тюмени развивается быстрее, чем у соседей по УрФО

С 2015 года количество гостиниц в областной столице выросло со 180 до 232. Изменения произошли не только в росте предложения, но и в качестве услуг. За 3 года в Тюмени закрылась единственная гостиница 5*, зато выросло предложение по четырем звездам с трех отелей до шести. Ценник в таких гостиницах начинается от 4,5 тысяч рублей в сутки. Если для туриста такое предложение покажется дорогим, то отельеры прекрасно знают, что их гости это корпоративные клиенты, посещающие Тюмень по работе.