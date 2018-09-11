Гостиничный бизнес Тюмени развивается быстрее, чем у соседей по УрФО

С 2015 года количество гостиниц в областной столице выросло со 180 до 232. Изменения произошли не только в росте предложения, но и в качестве услуг. За 3 года в Тюмени закрылась единственная гостиница 5*, зато выросло предложение по четырем звездам с трех отелей до шести. Ценник в таких гостиницах начинается от 4,5 тысяч рублей в сутки. Если для туриста такое предложение покажется дорогим, то отельеры прекрасно знают, что их гости это корпоративные клиенты, посещающие Тюмень по работе.
По мнению гендиректора Инвестиционного агентства Андрея Шальнева, на рынке Тюмени ещё есть место и для крупных отелей, и для небольших гостиниц. В 2019 году, при поддержке правительства региона в Тюмени планируется построить пятизвездочный отель сети Хилтон. Это будет большой комплекс высотой в 8-10 этажей с гостиницей, деловым центром и дайвинг-центром. Объём инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.
У вас корпоративный рынок. Туризм оставляет желать лучшего, но корпоративный бизнес развит. В этом смысле регион стабилен. Как правило, 4* представлены сетевыми отелями, а 3* это независимые отели. Тюмень в этом смысле не выделяется. говорит Алексей Волов, автор курса тренингов для топ-менеджмента отелей.
На 2017 год в Тюмени сертифицировано порядка 7% гостиниц. Процедуру классификации прошли 4-звездочные отели, среди которых Mercure, «Евразия», «Ремезов». Три звезды имеет ряд гостиниц, в том числе «Восток». Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин отмечает, что в стране в принципе дефицит трех-звездных гостиниц.
Бутик-отель Green House на 42 номера только собирается классифицироваться и получить статус 4*. Управляющая Дарина Блощинская рассказывает, что 6 лет назад, когда отель только открывался, была нехватка предложения такого формата. Сегодня количество отелей 4* выросло вдвое.
Конкуренция серьезная. Тюмень – не курортный город, туризма мало. Власти стараются привлечь гостей в Тобольск, Ялуторовск, но деловой туризм кормит больше. рассказывает Дарина Блощинская, управляющая бутик-отеля Green House.
Только 5-10% посетителей отелей это туристы, остальные гости – приезжие по делам в Тюмень, сообщают отельеры.
В Тюмени представлены отели сетей Hilton, Best Western (гостиница «Спасская»), Mercure. По мнению независимых отельеров, конкурировать с ними очень тяжело. Например, чтобы пройти сертификацию и приобрести звездность, необходимо вызывать комиссию из других городов, в Тюмени нет таких специалистов. Стоимость услуги начинается от 50 тысяч рублей.
Повышение трат на тарифы ЖКХ, расходники бьют в первую очередь по независимым местным брендам. Тем не менее, количество отелей в Тюмени не сокращается.
На рынке появились новые игроки, которые в 2016 году набрали обороты и вели агрессивную политику по демпингу цены на номера для корпоративных клиентов. Бизнес-заказчики теперь понимают, что в Тюмени можно жить в хороших отелях и недорого. Продавать за свою цену услуги стало довольно сложно. Сильно падать по цене мы не готовы, поэтому усиливали свою любовь к гостям, серьезно работали с отделом продаж и всегда оставались на связи с клиентами. говорит генеральный директор гостиницы «Спасская» Виталий Самойлик.
Если сетевые и бутик-отели рассчитаны на деловых гостей, то студентам и туристам, путешествующим по историческим местам, в Тюмени предлагают хостелы. Владелец двух «общежитий», предлагающих постояльцам спальные места, считает, что в Тюмени «правительство области всячески старается поддержать гостиничный бизнес в рамках привлечения туристов».
Тюменец окупил свои затраты на организацию хостелов в течение года, планирует открыть еще один. Стоимость койко-места начинается от 500 рублей, а постояльцы – студенты и командировочные живут в течение месяца.
В Госдуме уже два года лежит законопроект, по сути, запрещающий отели в жилых домах. Его обсуждение приостановили - из-за чемпионата мира по футболу. Но теперь владельцы хостелов вновь опасаются оказаться вне игры. Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в этом вопросе становится на сторону предпринимателей.
Владельца тюменских хостелов не пугает законопроект, который может запретить подобные «общежития» в жилых многоквартирных домах.
Проблемы могут быть в любом деле, но если по-человечески к вопросу подходить, и тогда не будет проблем ни с управляющими компаниями, ни с соседями. У меня за 3 года не было никаких проблем.говорит владелец тюменских хостелов
Обязательное свидетельство о присвоении "звездности" должно появиться у всех отелей до 1 января 2021 года. Информация позволит властям изучить и систематизировать отрасль, а после разработать для неё стратегию развития и меры поддержки. И это гостеприимный бизнес-вектор.