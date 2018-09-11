Безработный 37-летний тюменец угнал машину около автосалона

По информации УМВД РФ Тюмени, подозреваемый увидел, что в одном из автомобилей ключи в замке зажигания и решил воспользоваться моментом. Через некоторое время сотрудники автосалона обнаружили пропажу и позвонили в полицию. Информация об угоне транспортного средства передали в ГИБДД. Был введен план «Перехват».
Инспекторы Госавтоинспекции смогли обнаружить и задержать подозреваемого в угоне. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
В Тюменской области ежегодно регистрируется около 400 случаев автоугонов. В большинстве случаев злоумышленники угоняют автомобили используя специальных технические средства. Однако не редко автомобилисты забывают забрать ключи от машины когда выходят по своим делам на короткое время.