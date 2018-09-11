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Безработный 37-летний тюменец угнал машину около автосалона

11 сентября 2018, 15:20
В областной столице стражи правопорядка задержали 37-летнего безработного местного жителя. Злоумышленник угнал автомобиль припаркованный у автосалона.
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Тюмень

По информации УМВД РФ Тюмени, подозреваемый увидел, что в одном из автомобилей ключи в замке зажигания и решил воспользоваться моментом. Через некоторое время сотрудники автосалона обнаружили пропажу и позвонили в полицию. Информация об угоне транспортного средства передали в ГИБДД. Был введен план «Перехват».

Инспекторы Госавтоинспекции смогли обнаружить и задержать подозреваемого в угоне. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В Тюменской области ежегодно регистрируется около 400 случаев автоугонов. В большинстве случаев злоумышленники угоняют автомобили используя специальных технические средства. Однако не редко автомобилисты забывают забрать ключи от машины когда выходят по своим делам на короткое время.

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