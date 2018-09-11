Александр Моор продолжит курс на динамичное развитие региона

9 сентября жители региона выбрали нового губернатора. Им стал Александр Моор. За него проголосовали 2/3 избирателей.
До этого тринадцать лет возглавлял регион Владимир Якушев. Он вошел в состав правительства РФ, а исполняющим обязанности главы Тюменской области с мая 2018 года был Александр Моор.
Поступив на должность, новый руководитель заявил, что будет следовать прежнего курса развития области. Проекты, запланированные ранее, благополучно реализуются. Решаются вопросы по улучшению жилищного строительства, сферы ЖКХ, здравоохранения, образования и многих других. Рабочие поездки и встречи с президентом РФ, премьер-министром РФ, полпредом РФ, указывают на серьезные намерения областного губернатора.
За время нахождения на посту, Александр Моор наладил отношения с крупными нефтегазовыми компаниями. Местные товаропроизводители тоже не остались без внимания. В должности исполняющего обязанности губернатора, Моор не раз встречался с организациями аграрного сектора, промышленными предприятиями, обсуждал текущую обстановку и в оперативном режиме решал актуальные вопросы с главами муниципалитетов.