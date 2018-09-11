nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Александр Моор продолжит курс на динамичное развитие региона

11 сентября 2018, 10:40
Александр Моор принял пост губернатора Тюменской области на последующие 5 лет.

9 сентября жители региона выбрали нового губернатора. Им стал Александр Моор. За него проголосовали 2/3 избирателей.

До этого тринадцать лет возглавлял регион Владимир Якушев. Он вошел в состав правительства РФ, а исполняющим обязанности главы Тюменской области с мая 2018 года был Александр Моор.

Поступив на должность, новый руководитель заявил, что будет следовать прежнего курса развития области. Проекты, запланированные ранее, благополучно реализуются. Решаются вопросы по улучшению жилищного строительства, сферы ЖКХ, здравоохранения, образования и многих других. Рабочие поездки и встречи с президентом РФ, премьер-министром РФ, полпредом РФ, указывают на серьезные намерения областного губернатора.

За время нахождения на посту, Александр Моор наладил отношения с крупными нефтегазовыми компаниями. Местные товаропроизводители тоже не остались без внимания. В должности исполняющего обязанности губернатора, Моор не раз встречался с организациями аграрного сектора, промышленными предприятиями, обсуждал текущую обстановку и в оперативном режиме решал актуальные вопросы с главами муниципалитетов.

Материалы по теме
Александр Моор высказался о сохранении льгот для жителей северных регионовАлександр Моор набрал 66,02% голосов на выборах губернатора Тюменской области
#Новости#Александр Моор#Губернатор#Тюмень#Евгения Полякова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25