Александр Моор продолжит курс на динамичное развитие региона

За время нахождения на посту, Александр Моор наладил отношения с крупными нефтегазовыми компаниями. Местные товаропроизводители тоже не остались без внимания. В должности исполняющего обязанности губернатора, Моор не раз встречался с организациями аграрного сектора, промышленными предприятиями, обсуждал текущую обстановку и в оперативном режиме решал актуальные вопросы с главами муниципалитетов.