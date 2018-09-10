Ямал возглавил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

На втором месте рейтинга оказались жители Чукотского автономного округа, которые в среднем зарабатывают в месяц 98 291 рубль, на третьем - Москвы (82 729 рублей, на четвертом - Магаданской области (82 471 рубль).
В конце списка оказались жители Ивановской области - 24 874 рубля, Чечни - 24 873 рубля, Карачаево-Черкессии - 24 481 рубль, Алтайского края - 24 402 рубля.
Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта, где люди зарабатывают в среднем 161 700 рублей. Занятые в добыче сырой нефти и газа зарабатывают 123 100 рублей.