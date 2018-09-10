Ямал возглавил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

Средняя зарплата по России за первые шесть месяцев 2018 года составила 42 555 рублей. Рейтинг регионов страны с самыми высокими заработными платами возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители зарабатывают в среднем 100 617 рублей.

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