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Ямал возглавил рейтинг регионов с самыми высокими зарплатами

10 сентября 2018, 14:10
Средняя зарплата по России за первые шесть месяцев 2018 года составила 42 555 рублей. Рейтинг регионов страны с самыми высокими заработными платами возглавил Ямало-Ненецкий автономный округ, где жители зарабатывают в среднем 100 617 рублей.
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Ямал

На втором месте рейтинга оказались жители Чукотского автономного округа, которые в среднем зарабатывают в месяц 98 291 рубль, на третьем - Москвы (82 729 рублей, на четвертом - Магаданской области (82 471 рубль).

В конце списка оказались жители Ивановской области - 24 874 рубля, Чечни - 24 873 рубля, Карачаево-Черкессии - 24 481 рубль, Алтайского края - 24 402 рубля.

Среди отраслей экономики самыми прибыльными для работников является сфера воздушного и космического транспорта, где люди зарабатывают в среднем 161 700 рублей. Занятые в добыче сырой нефти и газа зарабатывают 123 100 рублей.

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#Новости#Рейтинги#Статистика#Зарплаты#Ямало-Ненецкий округ#Россия#Ямал#Наиль Каримов#Общество
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