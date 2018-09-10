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В Тюмени задержали четверых активистов штаба Алексея Навального

10 сентября 2018, 13:10
В Единый день голосования, 9 сентября, в Тюмени задержали четверых активистов штаба Алексея Навального, организовавших митинг против повышения пенсионного возраста.
Сюжет
Тюмень

Заявителя митинга Альберта Мхитаряна задержали еще до начала акции у своего дома. Активиста оштрафовали на 500 рублей за «умышленное уничтожение или повреждение агитационного материала, относящегося к выборам».

Я наклеил рекламу митинга на агитку какого-то единоросса накануне. Где-то на остановке, пояснил Альберт Мхитарян.

Координатор тюменского штаба Алексея Навального Александр Куниловский был задержан по дороге к месту проведения митинга. Ему вручили протокол о «неоднократном нарушении проведения публичных мероприятий». Во время акции был задержан помощник координатора Олег Коржанов. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на месяц.

Митинг в Тюмени против пенсионной реформы все же состоялся. Его открыл активист Виталий Барманжеев, который также был задержан после акции и доставлен в отделение полиции №4.

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