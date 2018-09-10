В Тюмени задержали четверых активистов штаба Алексея Навального

Координатор тюменского штаба Алексея Навального Александр Куниловский был задержан по дороге к месту проведения митинга. Ему вручили протокол о «неоднократном нарушении проведения публичных мероприятий». Во время акции был задержан помощник координатора Олег Коржанов. Ему грозит штраф до 300 тысяч рублей или арест на месяц.