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Тюменцы стали чаще обращаться за помощью к врачам-косметологам

10 сентября 2018, 19:40
Врачи Тюменского областного кожно-венерологического диспансера заявили о возросшей популярности косметологических услуг в областной столице. По словам специалистов, специальные процедуры помогают тюменцам в лечении различных кожных заболеваний.

В частности молодые люди пользуются помощью врачей-косметологов в лечении анке (воспалительное заболевание кожи). Данная болезнь значительно омрачает жизнь горожан и создает психологические проблемы.

Следующая причина обращения тюменцев к косметологам – проблемы волос и волосистой части кожи головы (выпадение, перхоть, сухость). Часто к косметологам обращаются обладатели различных доброкачественных новообразований: бородавок, папиллом, кератом.

Отмечается, что при коррекции различных эстетических проблем организма пациенты решают психологические проблемы своей внешности.

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#Новости#Медицина#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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