Тюменцы стали чаще обращаться за помощью к врачам-косметологам

В частности молодые люди пользуются помощью врачей-косметологов в лечении анке (воспалительное заболевание кожи). Данная болезнь значительно омрачает жизнь горожан и создает психологические проблемы.
Следующая причина обращения тюменцев к косметологам – проблемы волос и волосистой части кожи головы (выпадение, перхоть, сухость). Часто к косметологам обращаются обладатели различных доброкачественных новообразований: бородавок, папиллом, кератом.
Отмечается, что при коррекции различных эстетических проблем организма пациенты решают психологические проблемы своей внешности.