Центр оказания паллиативной помощи появится в Тюмени

Как сообщает региональная служба по надзору в сфере здравоохранения, внесены изменения в порядки оказания паллиативной помощи детям и взрослым, которые вступают в силу с 14.09.2018 года.
Изменения коснулись структуры кадрового состава выездной патронажной службы. В штат добавлена должность массажиста. Бригаду оснастили анализаторами глюкозы в крови (раньше они комплектовались в бригадах по требованию), кислородными концентраторами, откашливателями, шприцевыми насосами.
В отделениях оказания паллиативной помощи теперь в обязательном порядке должны иметь вертикализатор, каталки, кресла в душевых, откашливатель, средства для подъема, перемещения пациентов.
На данный момент времени на базе ГАУЗ ТО «Детский санаторий «Верхний Бор» планируется создание «Центра паллиативной помощи детям». Он должен стать базовой моделью оказания детям необходимой поддержки. Также предполагается, что центр способствует внедрению наиболее эффективных типов оказания медицинской помощи и дальнейшему развитию системы детского паллиатива в Тюменской области.
Структура Центра предполагает создание выездной патронажной службы паллиативной помощи детям и организацию дополнительных стационарных коек совместного круглосуточного пребывания «Мать и дитя»,сообщают в пресс-службе территориального управления Росздравнадзора.
Всего в Тюменской области имеется около 460 неизлечимо больных детей. У 69% из общего числа —тяжелые неврологические диагнозы, у 10% — пороки развития, примерно столько же приходится на онкологию и тяжелые заболевания организма.