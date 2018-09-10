Центр оказания паллиативной помощи появится в Тюмени

На данный момент времени на базе ГАУЗ ТО «Детский санаторий «Верхний Бор» планируется создание «Центра паллиативной помощи детям». Он должен стать базовой моделью оказания детям необходимой поддержки. Также предполагается, что центр способствует внедрению наиболее эффективных типов оказания медицинской помощи и дальнейшему развитию системы детского паллиатива в Тюменской области.