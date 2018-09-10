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Противоаварийная тренировка по предотвращению ЧП на тепловых сетях проходит в Тюмени

10 сентября 2018, 17:40
В областной столице 10 сентября проходит тренировка по предотвращению ЧП на тепловых сетях города. В качестве проверки персоналу одной теплоэнергетической компании необходимо выполнить ряд заданий.
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Тюмень

По легенде в Тюмени установилась морозная погода. Температура воздуха опустилась до отметки – 25 градусов. На ТЭЦ-2 специалисты фиксируют резкое увеличение расхода сетевой воды. Работники теплоэнергетической компании в срочном порядке выдвигаются на поиск повреждения теплотрассы. В мероприятии участвуют все выездные бригады в городе.

Следующая задача для специалистов – реагирование на сообщения горожан. По сценарию жители жилого дома обнаружили сильное парение на улице 50 лет ВЛКСМ и размыв грунта. Основанная задача – устранить размыв тепломагистрали и возобновить подачу тепла.

По окончанию тренировки действиям всех служб будет дана оценка специальной комиссии.

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#Новости#Теплоснабжение#Тюмень#Александр Мязин#Город
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