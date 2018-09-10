Противоаварийная тренировка по предотвращению ЧП на тепловых сетях проходит в Тюмени

По легенде в Тюмени установилась морозная погода. Температура воздуха опустилась до отметки – 25 градусов. На ТЭЦ-2 специалисты фиксируют резкое увеличение расхода сетевой воды. Работники теплоэнергетической компании в срочном порядке выдвигаются на поиск повреждения теплотрассы. В мероприятии участвуют все выездные бригады в городе.