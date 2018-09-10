Как учат детей в начальных в начальной школе Швейцарии

Сообщается, что уроки в местных школах идут блоками по 1,5 часа. Для ребят предусмотрено 20 минут отдыха между ними. Во время перемены дети очень часто находятся на улице.
С 11:30 до 13:30 обед. Некоторые дети идут домой. Предполагается, что из-а такого длительного перевыра дети меньше устают. С утра учатся с 8:15, вечером до 16:00. В среду короткий день до 11:30.
Словарные диктанты дети пишут под картинкой обозначающей какое-то слово.
На математике ребенку не объясняют как решать пример. Ребенок, на основе имеющихся у него уже знаний, должен придумать, как легче решить и объяснить учителю свое решение. Дети пробуют пшеницу, рожь и овес. Ездят на мельницу.
На предмет «сделать руками» - attivita creativa (труд) выделяют столько же часов в неделю сколько на физкультуру.
Считается, что ошибки – это путь к успеху. Учителя в школах часто приводят в пример ошибки ученых, которые привели к открытиям.
В целом отмечается, что программы в российской и швейцарской школах совпадают.