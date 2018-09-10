Эксперты отметили низкий уровень безработицы в ХМАО

Сообщается, что рейтинг индекса занятости в каждом из субъектов рассчитывался исходя из уровня привлекательности региона для работы, и оценивались другие показатели рынка труда.
Первое место занимает по данному показатели досталось Москве, второе — Санкт-Петербургу. В 2017 году их индекс занятости составил 91,0 и 89,3 балла. На третьем месте – Московская область (80 баллов). Ханты-мансийский автономный округ занял в исследовании четвертое место (74,8 балла).
В первом полугодии 2018 году эксперты отмечают положительную динамику на рынке труда России. В частности безработица снизилась в 64 субъектах РФ, а в 15 напротив вырос.