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Эксперты отметили низкий уровень безработицы в ХМАО

10 сентября 2018, 20:10
ХМАО стал одним из лидеров среди субъектов России низким уровнем безработицы. По информации экспертов, по итогам 2017 года Автономный округ занял четвертое место среди всех регионов страны.
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ХМАО

Сообщается, что рейтинг индекса занятости в каждом из субъектов рассчитывался исходя из уровня привлекательности региона для работы, и оценивались другие показатели рынка труда.

Первое место занимает по данному показатели досталось Москве, второе — Санкт-Петербургу. В 2017 году их индекс занятости составил 91,0 и 89,3 балла. На третьем месте – Московская область (80 баллов). Ханты-мансийский автономный округ занял в исследовании четвертое место (74,8 балла).

В первом полугодии 2018 году эксперты отмечают положительную динамику на рынке труда России. В частности безработица снизилась в 64 субъектах РФ, а в 15 напротив вырос.

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#Новости#ХМАО#Рынок труда#Югра#Александр Мязин#Экономика
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