13 тонн продукции было реализовано на фестивале «Тюменская осень»

Фестиваль «Мед и хлеб» проходил в рамках фестиваля «Тюменская осень». На нем было реализовано около 13 тонн продовольствия на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Популярны были такие товары как горячий хлеб, свежая выпечка, сыр от местных производителей.