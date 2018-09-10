13 тонн продукции было реализовано на фестивале «Тюменская осень»

Фестиваль «Мед и хлеб» проходил в рамках фестиваля «Тюменская осень». На нем было реализовано около 13 тонн продовольствия на общую сумму 2,5 миллиона рублей. Популярны были такие товары как горячий хлеб, свежая выпечка, сыр от местных производителей.
К примеру, сыроварня «Сидорова коза» привезла для реализации на празднике 30 кг сыров. По просьбам покупателей довозили еще 70 кг данного вида продукции.
Другие местные товаропроизводители также получили высокие показатели прибыли. Это колбасный завод «Коопром», ООО «Тюменьмолоко», Заводоуковский элеватор.
Лично присутствовал на нескольких площадках рядом с большими школами и вузами. Тюменцы потоком шли на звуки музыки и концертные программы. Были интересные соревнования, выступали творческие коллективы. На мой взгляд, фестиваль удался: горожане делились друг с другом радостью, совершали покупки,отметил президент Торгово-промышленной палаты Эдуард Абдуллин.
Всего в организации праздника осени и ярмарок было задействовано 60 предприятий общественного питания. Ими реализовано около 2 тонн хлеба и выпечки, 0,5 тонн кондитерских изделий, 250 кг шашлыка, 3 000 литров напитков, а также более 80 000 порций каши из полевых кухонь.