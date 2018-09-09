Тюменцы вышли на митинг против пенсионной реформы

Данная акция протеста стала несогласованной - администрация Тюмени отказала сторонникам оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга против пенсионной реформы, объяснив это тем, что выбранное активистами место находится в непосредственной близости от городской избирательной комиссии. В штабе поставили под сомнение данное решение, заявив, что от власти и не требуется разрешения на проведение акции, достаточно того, что активисты уведомили чиновников.