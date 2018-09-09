Тюменцы вышли на митинг против пенсионной реформы

Митинг против повышения пенсионного возраста начался у памятника Ленину в 14.00. К этому моменту количество присутствовавших было более 200 человек.
Данная акция протеста стала несогласованной - администрация Тюмени отказала сторонникам оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга против пенсионной реформы, объяснив это тем, что выбранное активистами место находится в непосредственной близости от городской избирательной комиссии. В штабе поставили под сомнение данное решение, заявив, что от власти и не требуется разрешения на проведение акции, достаточно того, что активисты уведомили чиновников.
От памятника Ленину люди прошли к городской Администрации, где начались индивидуальные выступления участников.
К моменту написания материала из всех присутствующих на митинге задержанным оказался координатор тюменского штаба Алексея Навального Александр Куниловский - он находится в 4 отделении полиции. Причина задержания выясняется.
ОБНОВЛЕНИЕ
Сообщается, что также задержан заместитель координатора тюменского штаба Олег Коржанов, заявитель митинга Альберт, после митинга был задержан Виталий Барманжеев, организовывавший шествие. Причина задержания пока неизвестна.